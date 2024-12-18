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США ввели санкції проти російських компаній та низки кораблів РФ

Під санкціх потрапили компанії РФ із морських вантажних  перевезень.

США ввели санкції проти російських компаній та низки кораблів РФ
Фото: Наша Нива

Підсанкційний список Мінфіну США поповнився трьома російськими компаніями. До підсанкційних компанії РФ потрапило АТ "Ардал", яке займається судноплавними вантажними перевезеннями. 

Про це повідомляє Міністерство фінансів США. 

"Правління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оновило свій  підсанкційний список", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, у "чорний список" Мінфіну США потрапили:

  1. ТОВ "Фарватер" із Южно-Сахалінська, яке займається річковими вантажними перевезеннями.
  2. АТ "Ардал" із Санкт-Петербурга, основним видом діяльності якого є морські вантажні перевезення.
  3. ТОВ "МТВ" із Москви.

Крім того, у санкційний список потрапило російське трубоукладальне судно Академик Черский. Офшорне судно РФ ARTEMIS OFFSHORE, морська рятувальна служба РФ, морський буксир Финвал, судна "Іван Сидоренко" та "Фортуна".

  • 16 грудня Єврорада ухвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи спрямовані зокрема на "тіньовий флот" Росії.
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