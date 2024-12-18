США ввели санкції проти російських компаній та низки кораблів РФ

Підсанкційний список Мінфіну США поповнився трьома російськими компаніями. До підсанкційних компанії РФ потрапило АТ "Ардал", яке займається судноплавними вантажними перевезеннями.
Про це повідомляє Міністерство фінансів США.
"Правління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оновило свій підсанкційний список", — ідеться у повідомленні.
Зокрема, у "чорний список" Мінфіну США потрапили:
- ТОВ "Фарватер" із Южно-Сахалінська, яке займається річковими вантажними перевезеннями.
- АТ "Ардал" із Санкт-Петербурга, основним видом діяльності якого є морські вантажні перевезення.
- ТОВ "МТВ" із Москви.
Крім того, у санкційний список потрапило російське трубоукладальне судно Академик Черский. Офшорне судно РФ ARTEMIS OFFSHORE, морська рятувальна служба РФ, морський буксир Финвал, судна "Іван Сидоренко" та "Фортуна".
- 16 грудня Єврорада ухвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи спрямовані зокрема на "тіньовий флот" Росії.