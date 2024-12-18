Винищувачі США перехопили чотири російські літаки біля Аляски

В ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски були помічені російські військові літаки, водночас вони не порушили повітряний простір ні США, ні Канади.
Про це повідомляє Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).
"17 грудня 2024 року NORAD виявило та відстежило чотири російські військові літаки, які діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски. Російські літаки не входили у повітряний простір США чи Канади", — ідеться у повідомленні.
У відомстві додають, що така російська активність в в зоні відстеження ППО на Алясці відбувається регулярно і не розглядається як загроза.
- У вересні Збройні сили США перемістили близько 130 солдатів на безлюдний острів у Алеутському хребті на заході Аляски через збільшення присутності російських військових літаків і суден.