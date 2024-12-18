Шольц планує зустрітися з Трампом після його інавгурації, - ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір провести зустріч з обраним президентом США Дональдом Трампом після його інавгурації 20 січня 2025 року, але до дострокових виборів до Бундестагу, запланованих на 23 лютого.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агентство DPA.

"Шольц сподівається відвідати Трампа після його інавгурації на посаді президента США 20 січня і перед достроковими виборами в Німеччині, які, найімовірніше, відбудуться 23 лютого", - йдеться в повідомленні.

За даними джерел, Шольц "висловив бажання зустрітися з Трампом незабаром після його вступу на посаду" ще в листопаді, під час першої після президентських виборів у США телефонної розмови між канцлером і Трампом.

5 листопада у США відбулися вибори президента. Трамп здобув на них перемогу. Його інавгурація запланована на 20 січня 2025 року.