Шольц планує зустрітися з Трампом після його інавгурації, - ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір провести зустріч з обраним президентом США Дональдом Трампом після його інавгурації 20 січня 2025 року, але до дострокових виборів до Бундестагу, запланованих на 23 лютого.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агентство DPA.
"Шольц сподівається відвідати Трампа після його інавгурації на посаді президента США 20 січня і перед достроковими виборами в Німеччині, які, найімовірніше, відбудуться 23 лютого", - йдеться в повідомленні.
За даними джерел, Шольц "висловив бажання зустрітися з Трампом незабаром після його вступу на посаду" ще в листопаді, під час першої після президентських виборів у США телефонної розмови між канцлером і Трампом.
5 листопада у США відбулися вибори президента. Трамп здобув на них перемогу. Його інавгурація запланована на 20 січня 2025 року.
- Минулої неділі депутати Бундестагу оголосили вотум недовіри уряду Шольца. Це має призвести до розпуску парламенту та дострокових виборів до Бундестагу 23 лютого 2025 року. У листопаді правляча коаліція у ФРН розпалася внаслідок розбіжностей через економічну політику Шольца.