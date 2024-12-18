У Кельні через бомбу часів Другої світової війни евакуювали тисячі містян

У німецькому Кельні під час будівельних робіт в районі Зюльц була знайдена бомба часів Другої світової війни, яка не здетонувала. Через це міська влада оголосила евакуацію у радіусі 350 метрів від місця несподіваної знахідки.

Як пише Deutsche Welle, свої домівки тимчасово довелося залишити близько 3 тисячам мешканців Uni-Center - одного з найбільших житлових комплексів на тисячу квартир і п'ятої найвищої будівлі у Кельні.

У жовтні цього року бригада розмінування у Кельні вже проводила складну і небезпечну операцію з контрольованого підриву бомби, яку відкопали поблизу кількох лікарень. Спершу снаряд намагалися знешкодити, але ця спроба не дала результату.

Для Кельна, що є четвертим за розміром і населенням містом Німеччини, ситуація з віднайденням боєприпасів часів Другої світової війни є звичною. Через велике індустріальне значення для нацистів союзники регулярно бомбардували цю місцевіть ще з літа 1942 року.