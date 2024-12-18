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Маск веде перемовини про фінансову підтримку "Партії Брекзиту"

Її лідер говорив про те, що війну в Україні спровокував Захід.

Маск веде перемовини про фінансову підтримку "Партії Брекзиту"
Найджел Фарадж
Фото: EPA/UPG

Лідер британської парламентської партії "Реформувати Сполучене Королівство" Найджел Фарадж заявив про те, що мільярдер Ілон Маск розглядає варіант пожертвувати політсилі кошти.

Як пише BBC, один з найбільш яскравих євроскептиків у британській політиці зустрівся із бізнесменом у Флориді, де обидва гостюють у резиденції обраного президента США Дональда Трампа

Фарадж заявив, що Маск зможе фінансувати "Партію Брекзиту", якщо буде знайдено "законний спосіб зробити це через британські компанії". Згідно із правилами, іноземний громадянин не може напряму передавати кошти політсилі у Сполученому Королівстві. При цьому про конкретну суму наразі не йдеться: чутки про 100 мільйонів доларів парламентар назвав "вигадкою". 

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