Ілон Маск не отримає найвищий рівень допуску до урядової інформації США

Юристи компанії SpaceX попередили Ілона Маска про марність спроб отримати від департаменту безпеки найвищий рівень допуску до урядової інформації після того, як мільярдер увійде до складу адміністрації Дональда Трампа.

Як пише The Guardian, навіть виконання SpaceX замовлень у космічній галузі не дає Маску максимального рівня долученості до державної таємниці. Як не дивно, посада співголови новоствореного департаменту урядової ефективності навряд зможе це змінити.

Справа в тому, що Маск не відповідає кільком критеріям щодо допуску найвищого рівня. Зокрема, департамент безпеки побоюється, що мільярдер може розкрити американські секрети комусь зі світових лідерів, з ким він постійно спілкується - у списку називають і російського диктатора Путіна.

Також Маску пригадали його участь у подкасті з Джо Роганом у 2018 році, де він просто в етері курив марихуану. ЗМІ приписують бізнесмену вживання й інших наркотиків - кетаміну, ЛСД, екстазі та деяких видів грибів. Усе це не є сумісним з доступом до державної таємниці.