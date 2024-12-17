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Французький парламент ухвалив закон для функціонування країни без бюджету

З 1 січня податки та витрати будуть обчислюватися за кошторисом 2024 року.

Французький парламент ухвалив закон для функціонування країни без бюджету
Парламент Франції
Фото: Посольство України у Франції

Французька Національна асамблея у понеділок погодила спеціальний законопроєкт, який дозволить державній владі функціонувати до ухвалення повноцінного бюджету на 2025 рік.

Як пише видання Le Figaro, документ було подано до парламенту у терміновому порядку для того, щоб уникнути, за аналогією зі Сполученими Штатами, "шатдауну" - ситуації, коли з 1 січня органи виконавчої влади не змогли б виконувати свої повноваження, бо не мали б на них фінансування.

У новий рік Франція зайде з тим самим принципом обчислення податків та витрат, який був прописаний у бюджеті на 2024 рік - аж поки політична криза не буде подолана, і парламент не ухвалить новий кошторис.

У нижній палаті законопроєкт підтримав 481 депутат, 63 утрималися, "проти" не було подано жодного голосу. До середи своє схвалення тимчасовим заходам має надати і Сенат.

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