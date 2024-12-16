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Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд пішла у відставку

Між міністеркою та Прем'єром Трюдо були суперечки щодо "найкращого шляху для Канади".

Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд пішла у відставку
Христя Фріланд виступає у Палаті громад в Оттаві.
Фото: PC / Sean Kilpatrick

Віцепрем’єр-міністерка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд пішла у відставку через суперечності з прем'єром Джастіном Трюдо щодо "найкращого шляху розвитку країни".

Лист про відставку Фріланд опублікувала в "Х".

Міністерка написала, що минулої п'ятниці Джастін Трюдо запропонував Фріланд іншу посаду та сказав, що більше не хоче бачити її на посаді міністра фінансів.

"У п'ятницю ви сказали, що більше не бажаєте бачити мене на посаді міністра фінансів. Ви запропонували мені іншу посаду у кабінеті. Подумавши, я вирішила, що єдиним чесним і правильним кроком для мене буде піти з уряду. Щоб бути ефективним, міністр повинен говорити від імені прем'єра і з повною його довірою. Вашим рішенням ви дали зрозуміти, що я більше не маю такої довіри", – пише Фріланд.

Вона додає, що упродовж кількох тижнів між нею та Трюдо були суперечки щодо найкращого шляху для Канади.

Фріланд наголошує, що наразі Канада стоїть перед серйозним викликом через погрози Дональда Трампа запровадити каральне мито — 25% тариф на всі канадські товари.

"Ми повинні дуже серйозно поставитися до цієї загрози. Це означає, що сьогодні ми повинні зберігати фінансову стабільність, щоб ми мали резерви, які можуть знадобитися у разі майбутньої тарифної війни. Це означає відмову від дорогих політичних хитрощів, які ми важко можемо собі дозволити і які змушують канадців сумніватися в тому, що ми усвідомлюємо серйозність ситуації", — зазначила Фріланд.

Крім того, Фріланд додала, що має намір знову балотуватися до парламенту на наступних федеральних виборах.

У Bloomberg зазначили, що саме Христя Фріланд була найвпливовішою людиною в Кабінеті Трюдо протягом багатьох років, адже вона була ключовою особою у розробці стратегії протидії загрозі Трампа запровадити тарифи у 25%.

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