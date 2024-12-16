Норвегія виділяє понад $242 млн на зміцнення ВМС України

Норвегія виділить 2,7 млрд норвезьких крон (понад 242 млн доларів США) на зміцнення ВМС України. Серед іншого кошти будуть спрямовані на захист людей в Україні від атак, розмінування та навчання українських військових.
Про це йдеться у повідомленні норвезького уряду.
"Україні потрібна додаткова підтримка, щоб надалі послабити російські морські сили в Чорному морі. Необхідно захистити українське населення та інфраструктуру від атак російського Чорноморського флоту. Також важливо захистити експорт зерна та інших товарів морем, який забезпечує важливий дохід для України", – зазначив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре.
Підтримка включає як пожертви для Збройних сил, так і матеріали, які придбають у промисловості. Частина коштів піде на системи, які можна використовувати для розмінування.
За словами міністра оборони Норвегії, міни є серйозною проблемою для безпечного руху суден і руху в Чорному морі, а заходи з розмінування є необхідними, тому системи, які надійдуть Україні, дозволять краще виявляти та знешкоджувати міни вздовж власного узбережжя.
Велика частина коштів піде на зусилля в рамках інновацій та автономії в коаліції морських можливостей.
Раніше уряд Норвегії виділив 100 мільйонів норвезьких крон на заходи з морської підготовки в 2025 році.
- У парламенті Норвегії партії підтримали збільшення допомоги Україні до $3,16 млрд (35 мільярдів норвезьких крон) у 2025 році.
- Минулого року Норвегія затвердила бюджет програми "Нансен", яка передбачає військову та цивільну підтримку України на суму 75 мільярдів норвезьких крон протягом п’яти років, тобто по 15 млрд щороку.
- Крім цього уряд Норвегії прийняв рішення виділити додаткове фінансування на програму Grain from Ukraine.