Сибіга закликав Захід перейти від заморожування російських активів до їх арешту

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про потребу переходу від заморожування російських активів до їх арешту.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Коли йдеться про знерухомлені російські активи, час переходити від заморожування до арешту – використовувати не лише прибутки, а й самі активи для підтримки обороноздатності, стійкості та відновлення України", - наголосив Сибіга.

Він зазначив, що справедливо і законно змусити країну-агресора відшкодувати завдані Україні збитки та шкоду.

When it comes to immobilized Russian assets, it is time to move from freezing to seizing—use not only profits, but also assets themselves, to support Ukraine's defense, resilience, and recovery. It is fair and legitimate to make the aggressor compensate for the damages and harm. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 15, 2024