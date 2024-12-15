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Сибіга закликав Захід перейти від заморожування російських активів до їх арешту

Справедливо і законно змусити країну-агресора відшкодувати завдані Україні збитки.

Сибіга закликав Захід перейти від заморожування російських активів до їх арешту
міністр закордонних справ Андрій Сибіга
Фото: Роман Хімей/ МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про потребу переходу від заморожування російських активів до їх арешту.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Коли йдеться про знерухомлені російські активи, час переходити від заморожування до арешту – використовувати не лише прибутки, а й самі активи для підтримки обороноздатності, стійкості та відновлення України", - наголосив Сибіга.

Він зазначив, що справедливо і законно змусити країну-агресора відшкодувати завдані Україні збитки та шкоду.

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в січні 2025 року мають запрацювати конкретні фінансові механізми, аби заморожені активи РФ допомагали Україні.
  • У листопаді міністр оброни ФРН Борис Пісторіус повідомив, що Євросоюз планує використати 1,4 млрд євро доходів із заморожених російських активів для закупівлі військових матеріалів для України. Їх доставлять до кінця цього року. А на початку наступного матеріалів передадуть на 1,9 млрд євро.
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