На фронті відбулося більше 150 боїв, найбільше - на Сіверському, Курахівському, Покровському і Времівському напрямках

На Куриині на даний час тривають боєзіткнення в 17 локаціях.

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Від початку доби вже відбулося 152 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Сіверському, Курахівському, Покровському і Времівському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Сумщини та Чернігівщини, серед яких Блешня, Порозок та Славгород.

На Харківському напрямку противник намагається створювати тиск на наші підрозділи в напрямку Високої Яруги, у Вовчанську та в районі Тихого, загалом противник штурмував позиції наших підрозділів дев’ять разів, один бій триває. Авіаударів КАБами зазнали Баранівка та Шопине.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах Загризового та Лозової. Три боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Твердохлібового та Надії. Одне боєзіткнення триває.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили десять атак російських загарбників, 14 боєзіткнень на даний час тривають. Ворог атакує поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. Під удари ворожої авіації потрапив Сіверськ.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази в районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку відбулося сім ворожих атак у районі Торецька та Щербинівки. Українські воїни вже відбили дві з них, бої тривають, також противник активно застосовує бомбардувальну авіацію, під ударами опинився населений пункт Кримське.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 20 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Даченського, Зеленого, Піщаного та Новооленівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 13 атак противника, сім боєзіткнень ще тривають. Ворог бив некерованими авіаційними ракетами по Олександрополю, скинув авіабомби на Миколаївку.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 23 рази поблизу Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового та Успенівки. 15 атак окупантів вже відбито. Бої тривають. Ворог бомбив КАБами Багатир, Андріївку та Олексіївку.

На Времівському напрямку відбувається 13 боєзіткнень поблизу Костянтинопольського, Сухих Ялів, Розливу, Зеленівки, Трудового, Нового Комара, Новосілки та Макарівки. 12 штурмів противника українські воїни вже відбили.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська обстрілюють підконтрольну українському уряду територію, цілячи по об’єктах цивільної інфраструктури та населеним пунктам.

Двічі безрезультатно ворог намагався штурмувати наших оборонців на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Авіація та артилерія ворога продовжують завдавати ударів по своїй території. Українські воїни за сьогодні відбили 11 атак загарбницьких військ, на даний час тривають боєзіткнення в 17 локаціях.