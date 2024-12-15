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Черговий удар по логістиці росіян: в РФ підірвали залізничне полотно

Вибух відбувся у залізничному районі Ульяновска РФ.

Черговий удар по логістиці росіян: в РФ підірвали залізничне полотно
Фото: скріншот

В Росії підірвали залізничне полотно у залізничному районі Ульяновска.

Про це повідомляє ГУР МО.

 "14 грудня 2024 року в ульяновску на росії вибух зруйнував залізничне полотно ― військова логістика окупаційної армії рф зазнала чергового ускладнення", — ідеться у повідомленні.  

За інформацією розвідки, вибух відбувся у залізничному районі Ульяновска, на лінії неподалік річки Свіяґа, за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та ульяновского моторного заводу. 

  • Нагадаємо, 13 грудня в Краснодарі, масштабна пожежа вивела з ладу три російські залізничні локомотиви. А 14 грудня в місті Кримськ Краснодарського краю на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30.
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