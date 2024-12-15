Черговий удар по логістиці росіян: в РФ підірвали залізничне полотно

В Росії підірвали залізничне полотно у залізничному районі Ульяновска.
Про це повідомляє ГУР МО.
"14 грудня 2024 року в ульяновску на росії вибух зруйнував залізничне полотно ― військова логістика окупаційної армії рф зазнала чергового ускладнення", — ідеться у повідомленні.
За інформацією розвідки, вибух відбувся у залізничному районі Ульяновска, на лінії неподалік річки Свіяґа, за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та ульяновского моторного заводу.
- Нагадаємо, 13 грудня в Краснодарі, масштабна пожежа вивела з ладу три російські залізничні локомотиви. А 14 грудня в місті Кримськ Краснодарського краю на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30.