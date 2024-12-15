На щастя, без постраждалих.

У селі Дудчани Бериславського району ворог пошкодив вогнем з танка приватну оселю, люди не постраждали.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Минулої ночі ворог вкрив вогнем Дудчани, що в Бериславському районі. Російські війська обстріляли село з танка. Через ворожі удари пошкоджена приватна оселя. На щастя, минулось без жертв та постраждалих", — ідеться в повідомленні.

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опилися 38 населених пунктів Херсонської області. Ворог атакував житлові будинки, лінії електропередач та соціальну інфраструктуру.