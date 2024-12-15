Росіяни вранці атакували Куп'янськ та Руську Лозову на Харківщині

У неділю вранці російська армія завдала ударів по населених пунктах Харківської області.

Про це інформує очільних Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 10:52 ворог також завдав удар по Барвінсківській громаді. Зафіксовані влучання у с. Питомник та с. Руська Лозова Харківського району", — ідеться у повідомленні.

У Куп’янську внаслідок ворожого удару пошкоджено приватний будинок, без потерпілих.