Російські окупанти завдали авіаударів по Харківщині

Вночі окупанти скинули три КАБи по Богодухівському районі.

У ніч на 15 грудня російська авіація скинула три керовані авіабомби по населених пунктах Богодухівського району Харківщини.

Про це інформує поліція Харківської області.

Російська армія у ніч на 15 грудня скинула КАБ у с. Баранівка, Карсівка та Стогнії Богодухівського району влучання зафіксовані на відкритій місцевості. Без руйнувань та постраждалих.

Упродовж доби 14 грудня окупанти також застосували проти цивільного населення Харківщини артилерію та дрони.

Караван, Харківський район. 14 грудня, 04:00: БПЛА. Без руйнувань та постраждалих. Куп’янськ. 14 грудня, 13:20: артобстріл. Пошкоджена адмінбудівля приватного підприємства.

Московка, Куп’янський район. 14 грудня, 16:34: тип зброї встановлюється. Пошкоджено покинуте приміщення. Без потерпілих.

Осиново, Куп’янський район. 14 грудня, 17:00. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Без постраждалих.

Борова, Ізюмський район. 14 грудня, 17:20: два КАБ. Зруйновано будинок та господарчу споруду.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну харківські слідчі внесли до ЄРДР відомості про майже 22 540 злочинів, пов’язаних зі збройною агресією РФ на території Харківської області.