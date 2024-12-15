За добу Сили оборони ліквідували ще 1280 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 762 440 військових.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1280 росіян, 12 ворожих танків та дві крилаті ракети РФ.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 762 440 (+1280) осіб,

танків ‒ 9551 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 19707 (+32) од,

артилерійських систем – 21128 (+26) од,

РСЗВ – 1256 (+3) од,

засоби ППО ‒ 1025 (+2) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20356 (+127),

крилаті ракети ‒ 2943 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 31398 (+181) од,

спеціальна техніка ‒ 3648 (+4)

Дані уточнюються.

У Генштабі додали, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника — крилаті ракети. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.