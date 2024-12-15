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За добу Сили оборони ліквідували ще 1280 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 762 440 військових.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1280 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За добу Сили оборони ліквідували ще 1280 росіян, 12 ворожих танків та дві крилаті ракети РФ.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 762 440 (+1280) осіб,
  • танків ‒ 9551 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19707 (+32) од,
  • артилерійських систем – 21128 (+26) од,
  • РСЗВ – 1256 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 1025 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20356 (+127),
  • крилаті ракети ‒ 2943 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31398 (+181) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3648 (+4)

Дані уточнюються.

У Генштабі додали, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника — крилаті ракети. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

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