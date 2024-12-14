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ГУР: на Курщині північнокорейці зазнали втрат і розстріляли кадирівців

Орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня становили близько 200 осіб. 

ГУР: на Курщині північнокорейці зазнали втрат і розстріляли кадирівців
Повітряні Сили завдали удару по взводному опорному пункту в Курській області
Фото: Скріншот з відео

У Курській області Росії північнокорейські війська зазнали втрат - на одній із позицій українські захисники обстріляли їх FPV-дронами.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

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За інформацією ГУР, орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня становили близько 200 осіб. 

«Держава-агресор Росія почала застосовувати солдатів КНДР у штурмових діях на Курщині, зокрема ― у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ ЗС РФ», - уточнили в ГУР. Розвідка зауважила, що великою перепоною для управління та узгодженості дій залишається мовний бар’єр. Це призвело до того, що північнокорейські солдати відкрили «дружній вогонь» по автомобільній техніці  так званого батальйону «Ахмат» і вбили вісьмох «кадирівців».

ГУР нагадало, що на території Росії перебуває близько 11 тисяч військовослужбовців армії КНДР.  У місцях, де вони розміщені, росіяни запровадили особливий контррозвідувальний режим ― для допуску до районів, де розташовані північнокорейські підрозділи, російських солдатів та офіцерів перевіряють співробітники ФСБ, вилучають телефони та інші пристрої.

  • Володимир Зеленський 14 грудня повідомив, що вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати у своїх штурмах солдатів з Північної Кореї, причому помітну кількість.
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