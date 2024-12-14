Очільник розвідки Естонії назвав вражаючим факт, що Сили оборони витримують натиск РФ на Покровському напрямку

Росія сильно тисне на Покровському напрямку, і той факт, що українські бійці витримують такий натиск - вражає, заявив керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає ERR.

У листопаді окупанти втратили безпрецедентну кількість особового складу – 46 000 осіб. Епіцентром бойових дій залишається напрям Покровськ - Курахове, де збройні сили РФ за підтримки «м'ясних штурмів» піхоти потроху просуваються вперед.

«Згідно з відкритими геолокаційними даними, вони встановили контроль над населеним пунктом Шевченко за чотири кілометри на південний захід від Покровська, що дає їм можливість впливати на шляхи постачання, які пов'язують Покровськ із Запоріжжям. З іншого боку, українські збройні сили виявили великий героїзм при захисті невеликих. населених пунктів на південь від Курахового вздовж лінії річки Сухі Яли, і протягом усього тижня протистояли спробам Росії перекрити цей район атаками з півночі та півдня», – сказав Ківісельг.