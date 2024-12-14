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Очільник розвідки Естонії назвав вражаючим факт, що Сили оборони витримують натиск РФ на Покровському напрямку

Тут окупанти за підтримки «м'ясних штурмів» піхоти потроху просуваються вперед.

Очільник розвідки Естонії назвав вражаючим факт, що Сили оборони витримують натиск РФ на Покровському напрямку
наслідки російського обстрілу Покровська
Фото: ДСНС

Росія сильно тисне на Покровському напрямку, і той факт, що українські бійці витримують такий натиск - вражає, заявив керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає ERR.

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У листопаді окупанти втратили безпрецедентну кількість особового складу – 46 000 осіб. Епіцентром бойових дій залишається напрям Покровськ - Курахове, де збройні сили РФ за підтримки «м'ясних штурмів» піхоти потроху просуваються вперед.

«Згідно з відкритими геолокаційними даними, вони встановили контроль над населеним пунктом Шевченко за чотири кілометри на південний захід від Покровська, що дає їм можливість впливати на шляхи постачання, які пов'язують Покровськ із Запоріжжям. З іншого боку, українські збройні сили виявили великий героїзм при захисті невеликих. населених пунктів на південь від Курахового вздовж лінії річки Сухі Яли, і протягом усього тижня протистояли спробам Росії перекрити цей район атаками з півночі та півдня», – сказав Ківісельг.

  • Генштаб ЗСУ повідомив 14 грудня, що на Покровському напрямку російські загарбники здійснили 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд та Новооленівка. Сили оборони стримують натиск та відбили 17 атак противника, два боєзіткнення тривають дотепер. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів двома керованими бомбами по районах населених пунктів Стара Миколаївка та Нова Полтавка.
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