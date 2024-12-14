У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни відбирають житло в українців через фейкові борги за комунальні послуги

Окупаційна влада придумала ще один спосіб, щоб відібрати житло в українців на ТОТ.

Росіяни придумали ще один спосіб, щоб відібрати житло в українців у тимчасово окупованому Мелітополі. Тепер у людей відбирають квартири через вигадані борги за комуналку.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Апетити окупантів щодо майна українців на ТОТ тільки ростуть. І щоб “віджимати” нерухомість росіяни придумали ще одну схему", — ідеться у повідомленні.

У тимчасово окупованому Мелітополі окупаційні адміністрації перераховують борги за комунальні послуги місцевих мешканців, починаючи від початку окупації міста.

"У результаті в людей намалювалися захмарні суми, які не в силі оплатити. Відповідно за борги росіяни накладатимуть арешти на помешкання та конфісковуватимуть на користь “молодой республікі”", — додають у спротиві.

Втім, не тільки нерухомість у великих містах на ТОТ України стала ласим шматком для окупантів. Нещодавно у тимчасово окупованій Горлівці стало відомо про те, що на проспекті Перемоги кілька будівель визнано "безхозними".