У Закарпатській області знешкодили залишки російської ракети, яка не здетонувала

У Закарпатській області вибухотехніки знешкодили залишки ворожої ракети із боєкомплектом, який не здетонував.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

"Вранці 13 грудня війська РФ вчергове масовано атакували Україну ракетами та безпілотними літальними пристроями. На місце падіння уламків збитого ворожого снаряда вирушили співробітники поліції Закарпаття. Під час обстеження території поза населеними пунктами було виявлено бойову частину російської ракети, яка не здетонувала та становила загрозу для населення", — ідеться у повідомленні.

Правоохоронці евакуювали місцевих жителів із прилеглих територій. Вибухотехніки знищили ворожий снаряд шляхом контрольованого підриву.

Після цього фахівці обстежили вирву, що утворилася внаслідок вибуху: небезпечних частин, які б несли загрозу для громадян, не виявили.

Нагадаємо, 13 грудня під час масованої ракетної атаки росіян сили ППО знешкодили дві ракети у Закарпатській області.