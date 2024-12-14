“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
В Івано-Франківській області є влучання і падіння уламків (доповнено)
В Івано-Франківській області є влучання і падіння уламків (доповнено)
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у начальника сервісного центру МВС на Вінниччині Юрія Негая
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у начальника сервісного центру МВС на Вінниччині Юрія Негая
Обігнав Підручного й отримав комплімент від Бьо: хто такий Віталій Мандзин?
Обігнав Підручного й отримав комплімент від Бьо: хто такий Віталій Мандзин?
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Андрій Сибіга: «І наші партнери, і навіть вороги визнають: зараз Україна — найбільша військова потуга в Європі»
Андрій Сибіга: «І наші партнери, і навіть вороги визнають: зараз Україна — найбільша військова потуга в Європі»
ГоловнаСуспільствоВійна

У Закарпатській області знешкодили залишки російської ракети, яка не здетонувала

Правоохоронці евакуювали місцевих жителів із прилеглих територій, де виявили залишки ракети.

У Закарпатській області знешкодили залишки російської ракети, яка не здетонувала
Фото: поліція Закарпатської області

У Закарпатській області вибухотехніки знешкодили залишки ворожої ракети із боєкомплектом, який не здетонував.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

"Вранці 13 грудня війська РФ вчергове масовано атакували Україну ракетами та безпілотними літальними пристроями. На місце падіння уламків збитого ворожого снаряда вирушили співробітники поліції Закарпаття. Під час обстеження території поза населеними пунктами було виявлено бойову частину російської ракети, яка не здетонувала та становила загрозу для населення", — ідеться у повідомленні.

Правоохоронці евакуювали місцевих жителів із прилеглих територій. Вибухотехніки знищили ворожий снаряд шляхом контрольованого підриву. 

Після цього фахівці обстежили вирву, що утворилася внаслідок вибуху: небезпечних частин, які б несли загрозу для громадян, не виявили.

Нагадаємо, 13 грудня під час масованої ракетної атаки росіян сили ППО знешкодили дві ракети у Закарпатській області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies