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Генштаб: Сили оборони вдарили по одному з найбільших терміналів нафтопродуктів в РФ

В результаті ураження на об'єкті розпочалася сильна пожежа.

Генштаб: Сили оборони вдарили по одному з найбільших терміналів нафтопродуктів в РФ

У ніч на 14 грудня підрозділи ССО у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції "Стальной конь" в Орловській області РФ.

Успішне ураження по ворожому об'єкті підтвердили у Генштабі ЗСУ.

"Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла. В результаті ураження розпочалася потужна пожежа", — ідеться у повідомленні.

Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Стальной конь" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ.

Результати бойової роботи уточнюються.

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