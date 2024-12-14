Генштаб: Сили оборони вдарили по одному з найбільших терміналів нафтопродуктів в РФ

В результаті ураження на об'єкті розпочалася сильна пожежа.

У ніч на 14 грудня підрозділи ССО у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції "Стальной конь" в Орловській області РФ.

Успішне ураження по ворожому об'єкті підтвердили у Генштабі ЗСУ.

"Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла. В результаті ураження розпочалася потужна пожежа", — ідеться у повідомленні.

Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Стальной конь" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ.

Результати бойової роботи уточнюються.