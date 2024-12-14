З лінії фронту у Донецькій області евакуювали ще 70 дітей

З двох громад Донеччини евакуювали 73 дитини

За добу з прифронтових населених пунктів Донецької області евакуювали 779 людей, з них — 70 дітей.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

У Кураховому і прилеглих селах пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки. У Покровську 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено.

У Миколаївці Краматорського району пошкоджено 11 будинків, лінії електропередач і тепломережу.

У Сіверську пошкоджено 2 багатоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, багатоповерхівка і інфраструктурний об'єкт.

"З лінії фронту евакуйовано 779 людей, у тому числі 70 дітей", — повідомляє Філашкін.