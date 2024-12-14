З лінії фронту у Донецькій області евакуювали ще 70 дітей

За добу з прифронтових населених пунктів Донецької області евакуювали 779 людей, з них — 70 дітей.
Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
У Кураховому і прилеглих селах пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки. У Покровську 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено.
У Миколаївці Краматорського району пошкоджено 11 будинків, лінії електропередач і тепломережу.
У Сіверську пошкоджено 2 багатоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, багатоповерхівка і інфраструктурний об'єкт.
"З лінії фронту евакуйовано 779 людей, у тому числі 70 дітей", — повідомляє Філашкін.
- 14 грудня у Костянтинівці на Донеччині російські війська обстріляли один із районів житлової забудови. Виникла пожежа посеред багатоповерхівок.