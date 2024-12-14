Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Андрій Сибіга: «І наші партнери, і навіть вороги визнають: зараз Україна — найбільша військова потуга в Європі»
Андрій Сибіга: «І наші партнери, і навіть вороги визнають: зараз Україна — найбільша військова потуга в Європі»
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
В Івано-Франківській області є влучання і падіння уламків (доповнено)
В Івано-Франківській області є влучання і падіння уламків (доповнено)
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у начальника сервісного центру МВС на Вінниччині Юрія Негая
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у начальника сервісного центру МВС на Вінниччині Юрія Негая
ГоловнаСуспільствоВійна

Під час обстеження території на Харківщині підірвалися піротехніки

Увечері 13 грудня ворожа авіація завдала удари по Золочівщині.

Під час обстеження території на Харківщині підірвалися піротехніки
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Упродовж доби російська армія завдавала ударів по трьох районах Харківщини. У Золочівській громаді на міні підірвався піротехнічний розрахунок.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Увечері 13 грудня російська авіація завдала ударів попередньо трьома КАБ по Золочівській громаді. Дві авіабомби влучили поблизу села Баранівка, ще одна біля села Постольне.

У с. Сенькове Куп'янського району внаслідок обстрілу постраждав 69-річний чоловік.

"Поблизу с. Кам'янка під час обстеження території на вибухонебезпечному предметі підірвався піротехнічний розрахунок. Постраждали 3 піротехніки", — повідомляє Синєгубов.

У с. Мирне Берестинського району внаслідок ракетного обстрілу постраждали 4 чоловіки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies