Під час обстеження території на Харківщині підірвалися піротехніки

Увечері 13 грудня ворожа авіація завдала удари по Золочівщині.

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Упродовж доби російська армія завдавала ударів по трьох районах Харківщини. У Золочівській громаді на міні підірвався піротехнічний розрахунок.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Увечері 13 грудня російська авіація завдала ударів попередньо трьома КАБ по Золочівській громаді. Дві авіабомби влучили поблизу села Баранівка, ще одна біля села Постольне.

У с. Сенькове Куп'янського району внаслідок обстрілу постраждав 69-річний чоловік.

"Поблизу с. Кам'янка під час обстеження території на вибухонебезпечному предметі підірвався піротехнічний розрахунок. Постраждали 3 піротехніки", — повідомляє Синєгубов.

У с. Мирне Берестинського району внаслідок ракетного обстрілу постраждали 4 чоловіки.