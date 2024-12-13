Головне за п'ятницю, 13 грудня: 190 боєзіткнень, наслідки масованої атаки

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 13 грудня відбулося 190 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку відбулось 56 боєзіткнень, на Времівському - ще 34.

Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Лиманському та Курахівському напрямках.

Сьогодні держава-терорист завдала двох ракетних ударів, використавши 102 ракети, 31 авіаудару, скинувши при цьому 43 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 376 дронів-камікадзе та здійснили майже 2500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Вкотре ранковий ракетно-дроновий удар противника був спрямований переважно по об’єктах енергетики України, уточнили військові.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 13 грудня – в новині.

У Збройних Силах прокоментували поширені дані про оточення підрозділів захисників у районі Успенівки. Пресслужба ОСУВ "Хортиця" повідомила, що захисники відбивають штурми на околицях цього населеного пункту, Трудового, Ганнівки та Романівки.

Згідно з повідомленням, Збройні Сили України активізують дії, потрібні для захисту на цій та інших ділянках фронту. Військові закликали поширювати лише офіційну інформацію, бо "будь-яка емоційна інтерпретація такої інформації та поширення повідомлень, які тим чи іншим чином можуть заохотити противника до ускладнення ситуації на певній ділянці фронту, є діями на користь ворога".

Мапа Deep State свідчила про майже завершене оточення українських сил в населеному пункті Ганнівка. Аналітики вчора писали, що ситуація в тому районі погіршується. "Саме з Дальнього і Трудового кацапи лізуть в Успенівку, де закривається «мішок»", – писали аналітики, підкреслюючи, що ворог займає все більшу територію безпосередньо в Успенівці, ризикуючи замкнути кільце та залишити підрозділи Сил Оборони в Ганнівці, Успенівці, Трудовому, Веселому Гаю та Романівці. Інформацію про вкрай важке становище підтверджував і волонтер Сергій Стерненко та військові.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні анонсував візит до Брюсселя для переговорів з європейськими лідерами.

Президент України зазначив, що зараз відбувається підготовка "до зустрічей у Брюсселі наступного тижня – із європейськими лідерами".

Раніше повідомлялось, що Зеленський наступної середи проведе у Брюсселі зустріч із лідерами Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі та НАТО. Цю зустріч організує генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Вона відбудеться у той же день, коли лідери зберуться на саміті ЄС-Західні Балкани в Брюсселі. Заплановані спільна і декілька двосторонніх зустрічей за участі Зеленського.

Кабінет міністрів продовжив заборону на ввезення на митну територію України товарів з Росії до 31 грудня 2025 року.

У Мінфіні нагадують, що перелік заборонених до ввезення товарів з Росії був затверджений постановою Кабінету міністрів України від 30 грудня 2015 року №1147 та періодично оновлювався.

Також 10 грудня уряд своїм рішенням ще на рік — до 31 грудня 2025 року — продовжив термін дії постанови Кабміну від 30 грудня 2015 року №1146, яка встановлює ставки ввізного мита щодо імпорту товарів, країною походження яких є РФ.

"Укренерго" оприлюднило інформацію про відключення світла на завтра, 14 грудня. Для споживачів застосовуватимуть одну та дві черги відключень.

За інформацією компанії, для побутових споживачів час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

Для побутових споживачів:

00:00 – 13:00 – одна черга відключень

13:00 – 17:00 – дві черги відключень

17:00 – 22:00 – одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу:

00:00 – 24:00 – застосування графіків обмеження потужності

В "Укренерго" нагадують, що причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!