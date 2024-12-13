Масована атака проти українців: ППО збила 81 з 94 випущених Росією ракет

Росія здійснила черговий комбінований удар по українцях. Із 14.00 12 грудня по 10.00 13 грудня ворог атакував ракетами різних типів та ударними безпілотниками.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил за цей період виявили 287 засобів повітряного нападу противника – 94 ракети та 193 БпЛА. Це:

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К, район пусків – Тамбовська обл.

2 балістичні ракети "Іскандер-М", район пусків – Брянська обл., ТОТ Криму

1 балістична ракета KN-23, район пусків – Брянська обл.

55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська обл.

24 крилатих ракет "Калібр", район пусків акваторія Чорного моря;

7 крилатих ракет "Іскандер-К", район пусків – Воронезька, Ростовська обл.

1 керована авіаційна ракета Х-59/Х-69, район пусків повітряний простір над ТОТ Луганської обл.

193 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово.

"Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В тому числі ефективно відпрацювали F-16-ті!" – прокоментували в Повітряних силах.

Станом на 11.30 підтверджено збиття:

80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К"

1 балістичної ракети "Іскандер-М"

80 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу. Крім того, 105 ворожих безпілотників через активну протидію Сил оборони не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), п’ять – повернулись в Росію, ще один – в Білорусь.

"Вкотре ракетно-дроновий удар противника в основному був спрямований по об’єктах енергетики України", – уточнили військові.

Фото: Повітряні сили в Telegram

Атака 13 грудня

Повітряна тривога через ракетну небезпеку для більшості областей почалася близько 7 години. Повітряні сили попередили про запуск ракет та активність ворожої авіації. Ціллю знову стала енергетика, у зв'язку з чим в Україні збільшили обсяги відключень світла та точково впровадили екстрені відключення.

Це була одна з наймасштабніших атак по об'єктах у Прикарпатті. Є влучання в Івано-Франківській області, також є й падіння уламків збитих ракет.

У Закарпатській області також збили декілька ракет.

У Київській є пошкодження від уламків.

Негативні наслідки атаки є в Тернопільській області.

У Львівській області пошкоджена енергетика.