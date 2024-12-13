В Івано-Франківській області є влучання і падіння уламків (доповнено)

Вранці 13 грудня Прикарпаття зазнало однієї з наймасованіших атак, повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. За її інформацією, ворог цілив по інфраструктурі.

Є влучання. Даних про поранених немає.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вранці п'ятниці 13 повідомив про роботу ППО. До цього Повітряні сили попередили про рух ракети на цю область.

Ворожі засоби ураження летіли на Івано-Франківську область, зокрема, з напрямку від Тернопільської. За даними військових, була ціла група ракет.

Згодом Марцінків повідомив про повторну роботу по ворожих цілях.

"Працювало ППО! Є уламки в одному селі громади", – сказав він після 9 години.

Після завершення повітряної тривоги мер міста надав розширену інформацію. Постраждалих, за його словами, немає.

"Протиповітряна оборона добре спрацювала. Франківці мали можливість чути, як збивали ракети, шахеди над містом. Основний удар йшов по електро- й газовій інфраструктурі. Це в основному стосується області. ОВА дасть більш ширшу інформацію про область. Однак був достатньо потужний, сильний удар. На жаль, маємо такі масовані спроби удару по інфраструктурі. Це один з найбільших таких ударів по заходу країни, досить відчутно. Але дякуючи ППО вдалося уникнути найгіршого. Ще раз підкреслю: на території громади лише в одному селі впали уламки на обійстя", – сказав він.

Повітряна тривога через ракетну небезпеку триває приблизно з 7 години арку. Ворог запустив різні групи ракет, що загрожують всій території.