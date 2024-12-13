Головне за ніч та ранок п’ятниці, 13 грудня: масована ракетна атака, 210 боєзіткнень, екстрені відключення світла

Нічна повітряна атака, 210 бойових зіткнень, бої на Курахівському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, новий пакет допомоги від США.

Російська армія зранку п'ятниці розпочала чергову ракетну атаку. За даними Повітряних сил, ворог випустив декілька груп ракет.

Деякі ворожі цілі змінювали напрямок. Крім того, ворог підняв у небо літак МіГ-31К.

Ракети загрожували населеним пунктам у різних регіонах, зокрема й західних. Серед запущених ракет були й балістичні "Кинджали".

О десятій ранку в областях почалися відбої повітряної тривоги.

У зв'язку з російською масованою атакою на об'єкти енергетики в Україні збільшили обсяг обмеження електропостачання.

"З актуальним графіком відключень можна ознайомитись на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго", – повідомили в Укренерго.

Для Києва впровадили екстрені відключення, тож графіки для міста не діятимуть – відповідне сповіщення розіслали в "Київ Цифровий".

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що росіяни сьогодні вчинили чергову прицільну атаку на об'єкти.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на фронті за минулу добу зафіксовано 210 боїв, найбільше – 51 ворожий штурм – на Курахівському напрямку.

На Покровському напрямку відбили 47 ворожих атак.

На Времівському напрямку противник здійснив 31 штурм наших позицій у районах Сухих Ялів, Костянтинопольського, Роздольного, Нескучного та Новодарівки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

Триває операція у Курській області, де українські воїни стримали 21 атакувальну дію загарбників. Також терористична армія не припиняє бомбардування власних територій; за наявною інформацією, минулої доби противник завдав 12 авіаударів із застосуванням 18 КАБ.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1390 окупантів. Від початку вторгнення Сили оборони знищили їх близько 760 120.

Про інші втрати ворога – в новині.

Офіційні пропозиції щодо встановлення миру в Україні від команди Дональда Трампа можуть з'явитися лише після 20 січня – дня інавгурації. Зараз потрібно без зайвих емоцій ставитися до будь-яких документів та нонпейперів, які озвучують різними голосами в різних медіа, сказав під час дискусії "Геополітичні виклики та перспективи 2025", що відбулася в межа проєкту "Нова країна" міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Подібні публікації можуть бути тестуванням реакції України і світу. Україна ж має тверду позицію щодо справедливого миру, а також членства в НАТО як стратегічної мети та єдиної надійної гарантії безпеки.

Подробиці – в нашій публікації.

Адміністрація президента США Джо Байдена офіційно оголосила про новий пакет військової допомоги для України на суму пів мільярда доларів.

Як пише Reuters, наша держава отримає боєприпаси для систем HIMARS та HARMs, а також інші засоби: багатоцільові позашляховики HMMWV, легкові тактичні автомобілі, хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання (CBRN), протитанкові системи Javelin і AT-4, ракети TOW, боєприпаси до стрілецької зброї, гранати та навчальне спорядження, запасні частини й допоміжне обладнання.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у Брюсселі дав власну оцінку втрат України та Росії у війні.

Як пише "Європейська правда", за версією посадовця, загальні втрати, починаючи з лютого 2022 року, перевищили 1 мільйон осіб. При цьому 700 тисяч з них - це російські військові. Йдеться про вбитих та поранених. Щотижня на фронтах в Україні обидві сторони втрачають 10 тисяч військових. А минулий місяць був рекордним за втратами для росіян - їхнє просування на Донбасі "повільне та дається за дуже високу ціну".

Рютте також визнав, що країни НАТО наразі не готові до загрози, яку може для них становити Росія у найближчі роки, і закликав лідерів "перейти на спосіб мислення воєнного часу".

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