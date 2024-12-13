Сибіга прокоментував опубліковані в медіа пропозиції команди Трампа щодо завершення війни

Офіційні пропозиції щодо встановлення миру в Україні від команди Дональда Трампа можуть з'явитися лише після 20 січня – дня інавгурації.
Зараз потрібно без зайвих емоцій ставитися до будь-яких документів та нонпейперів, які озвучують різними голосами в різних медіа, сказав під час дискусії "Геополітичні виклики та перспективи 2025", що відбулася в межа проєкту "Нова країна" міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Подібні публікації можуть бути тестуванням реакції України і світу. Україна ж має тверду позицію щодо справедливого миру, а також членства в НАТО як стратегічної мети та єдиної надійної гарантії безпеки.
"І на цьому побудована вся філософія наших і Формули миру, і Плану перемоги.", – сказав міністр.
- Нещодавно газета Wall Street Journal писала про те, що радники Дональда Трампа представили йому чотири різні пропозиції щодо заморожування війни в Україні. Деякі містять вимогу до України відмовитися від окупованої території, а також тимчасово відмовитися від вступу до НАТО. За даними журналістів, більш традиційно налаштовані союзники наполягатимуть на врегулюванні, яке не принесе росіянам серйозної перемоги. Інші радники, як головний кандидат на посаду державного секретаря Річард Гренелл, можуть наполягати на якомога швидшому припиненні війни, навіть якщо Україні доведеться йти на значні поступки.