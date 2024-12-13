Сибіга прокоментував опубліковані в медіа пропозиції команди Трампа щодо завершення війни

Нещодавно американська преса писала про пункт про тимчасову відмову від вступу до НАТО у плані радників Трампа.

Офіційні пропозиції щодо встановлення миру в Україні від команди Дональда Трампа можуть з'явитися лише після 20 січня – дня інавгурації.

Зараз потрібно без зайвих емоцій ставитися до будь-яких документів та нонпейперів, які озвучують різними голосами в різних медіа, сказав під час дискусії "Геополітичні виклики та перспективи 2025", що відбулася в межа проєкту "Нова країна" міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Подібні публікації можуть бути тестуванням реакції України і світу. Україна ж має тверду позицію щодо справедливого миру, а також членства в НАТО як стратегічної мети та єдиної надійної гарантії безпеки.

"І на цьому побудована вся філософія наших і Формули миру, і Плану перемоги.", – сказав міністр.