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Блінкен у Туреччині обговорив Ісламську державу в Сирії та припинення вогню в Газі

Туреччина та США погодились протидіяти ІДІЛ.

Блінкен у Туреччині обговорив Ісламську державу в Сирії та припинення вогню в Газі
Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен здійснює тур по Близькому Сходу після повалення режиму Башара Асада, зокрема у Туреччині він зустрівся з главою МЗС цієї країни Хаканом Фіданом.

Про це повідомляє Reuters.

Співрозмовники погодилися щодо необхідності продовження зусиль для протидії будь-якому відродженню “Ісламської держави” в Сирії.

Також на переговорах з президентом і міністром закордонних справ Туреччини Блінкен обговорював необхідність того, щоб ХАМАС погодився на припинення вогню в Газі. 

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Представник США зауважив, що ХАМАС пом'якшив свою позицію на переговорах про припинення вогню, зокрема після того, як багато лідерів ХАМАС переїхали до Стамбула з Дохи.

  • Державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер в Анкарі зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Темою розмови стала ситуація у Сирії.
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