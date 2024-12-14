Блінкен у Туреччині обговорив Ісламську державу в Сирії та припинення вогню в Газі

Держсекретар США Ентоні Блінкен здійснює тур по Близькому Сходу після повалення режиму Башара Асада, зокрема у Туреччині він зустрівся з главою МЗС цієї країни Хаканом Фіданом.

Про це повідомляє Reuters.

Співрозмовники погодилися щодо необхідності продовження зусиль для протидії будь-якому відродженню “Ісламської держави” в Сирії.

Також на переговорах з президентом і міністром закордонних справ Туреччини Блінкен обговорював необхідність того, щоб ХАМАС погодився на припинення вогню в Газі.

Представник США зауважив, що ХАМАС пом'якшив свою позицію на переговорах про припинення вогню, зокрема після того, як багато лідерів ХАМАС переїхали до Стамбула з Дохи.