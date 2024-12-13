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​Наступного тижня відбудеться візит уряду Литви до України

Литовська сторона укотре запевнила нашу державу у своїй підтримці.

​Наступного тижня відбудеться візит уряду Литви до України
прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас
Фото: J. Stacevičiaus / LRT

Наступного тижня Україну відвідає новий уряд Литви.

Про це повідомив прем’єр-міністр Гінтаутас Палуцкас, передає «Європейська правда» з посиланням на LRT.

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Це питання Палуцкас обговорив із українським колегою Денисом Шмигалем. Запрошення прибути до нашої держави 20 грудня отримав не лише литовський прем’єр, а й увесь кабмін. Наразі узгоджують логістику і безпеку прибуття делегації.

Цього тижня глава уряду Литви запевнив, що його команда проводитиме конструктивну і передбачувану зовнішню політику, а також буде підтримувати Україну. Відповідну програму схвалив литовський парламент 12 грудня.

  • Напередодні Денис Шмигаль повідомив, що Україна і Литва проведуть спільні міжурядові консультації в Києві до кінця цього року. 
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