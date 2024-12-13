Ексув'язнений журналіст Wall Street Journal з'ясував, хто в Росії стоїть за репресіями. Це таємний підрозділ ФСБ

Це спеціальний підрозділ з 2000 осіб, які курують операції зі стеження та затримання тих, кого Кремль вважає шпигунами.

Звільнений з російського ув'язнення американський журналіст газети Wall Street Journal Еван Гершкович опублікував розслідування про Департамент контррозвідувальних операцій – підрозділ ФСБ, відповідальний за переслідування іноземців та росіян, яких підозрюють у шпигунстві або вирішили "покарати" за щось, як провал воєнних операцій в Україні. Керує ним генерал-лейтенант Дмитро Мінаєв, і цей департамент під час війни є основою режиму Путіна.

Гершкович і колеги з'ясували, що департамент зіграв величезну роль у зануренні Росії в найбільшу з часів Йосипа Сталіна хвилю репресій. Зокрема, він пов'язаний з "чисткою" російського міністерства оборони на тлі невдач на війні в Україні, а також з замахами і вбивствами українських топвійськових.

"Департаменту було наказано забезпечити звільнення з Німеччини Вадима Красікова, російського вбивці, засудженого за вбивство ворога Путіна в берлінському парку в 2019 році", – з'ясували також журналісти.

А ще саме цей департамент прискорив кампанію арештів американців на території Росії, зокрема зірки баскетболу Брітні Ґрінер.

"ДКРО використовувало колишнього морського піхотинця США Пола Велана та мене як торгову приманку, щоб добитися звільнення Красікова. Серед інших місій ДКРО було переслідування та стеження за західними дипломатами в Росії, навіть тиск на учнів середньої школи посольства США, щоб вони шпигували за своїми однокласниками", – додав Гершкович.

Згадок про ДКРО в Інтернеті майже немає – ні російською, ні іншою мовами. Департамент не має власної сторінки в Вікіпедії. Уперше про нього написала саме Wall Street Journal – після арешту Гершковича.

Журналісти вважають, що саме цей департамент відповідальний за репресії в Росії та переслідування іноземців. За їхніми даними, отриманими від американських і європейських посадовців, загалом він налічує 2000 службовців і це найбільш елітні кремлівські сили. Працівникам ДКРО платять дуже щедро навіть за мірками ФСБ, частиною якої вони є. Вони отримують винагороди за успішні завдання та особливі умови кредитів. Робота полягає в тому, аби розробляти операції з затримання осіб, яких Росія вважає шпигунами, але безпосередні затримання проводяться іншими департаментами ФСБ.

Під час підготовки матеріалу за двома журналістами газети у Відні та Вашингтоні влаштували стеження, очевидно, аби залякати їх.

"Через кілька годин після публікації однієї статті їх завалили сотнями спам-листів разом із спробами скинути пароль. Один журналіст через посередника отримав повідомлення, що ФСБ хоче запросити його на допит до Москви. Міністерство закордонних справ Росії згодом позначило двох із них персонами нон грата", – йдеться у матеріалі.

Вдома ДКРО наказав заарештувати сотні росіян, звинувачених у шпигунстві, співпраці чи державній зраді. Зокрема, працівників міністерства оборони Росії – десятки осіб звинуватили в корупції та помістили під арешт до сумнозвісного московського ізолятора Лефортово.

"У березні 2023 мене забрала в ту саму в’язницю група оперативників ФСБ, яка курує Росгвардію – Національну гвардію Росії – відома як військова частина 3600 під командуванням ДКРО", – повідомив Гершкович.

У рамках російської війни в Україні ДКРО влаштовує диверсії на залізниці та збирає розвіддані про високопосадовців, проти яких, ймовірно, готує замахи або цілеспрямовані акти насильства, заявив представник західної розвідки. Українські чиновники стверджують, що це сам Мінаєв наказав офіцерам підірвати дві заміновані автомобілі в Києві в 2017 році. У результаті вибухів загинули співробітники військової та внутрішньої розвідки країни, ГУР і СБУ. Мінаєв також стояв за невдалою спробою вбити керівника розвідки Кирила Буданова, заявили українські чиновники.

Але основна увага агентства – це внутрішні справи, бо конфлікт Росії із Заходом лише посилив одержимість Путіна шпигунами. Один колишній офіцер російської розвідки розказав: президент одного разу створив комітет контррозвідки, щоб шукати колаборантів серед рядів контррозвідувальних служб, які шукають колаборантів серед простих росіян.