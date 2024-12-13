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ЄС хоче запровадити санкції проти російської розвідки, а також посадовців і компаній зі сфери ЗМІ

Так у блоці хочуть боротися з російською пропагандою.

ЄС хоче запровадити санкції проти російської розвідки, а також посадовців і компаній зі сфери ЗМІ
санкції ЄС
Фото: detector.media

Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти більш ніж десятка осіб і трьох організацій Росії за її операції з поширення дезінформації та іншу гібридну діяльність, передає Bloomberg.

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Ці пропозиції звилися після того, як посли ЄС схвалили 15-ий пакет санкцій проти РФ. Відповідно до проєкту заходи торкнуться кількох співробітників російської розвідки, а також державних чиновників і підприємців у сфері медіа.

Запропоновані обмеження є частиною нового режиму санкцій, затвердженого раніше цього року, який націлений на операції з поширення дезінформації та іншу дестабілізуючу діяльність по всьому світу, що спонсорується Росією.

ЄС також пропонує запровадити додаткові санкції щодо Білорусі, зокрема, до приблизно двох десятків осіб, яких звинувачують у порушеннях прав людини або отриманні коштів на роботу на режим Олександра Лукашенка.

Міністри закордонних справ країн ЄС мають намір схвалити пакети заходів на зустрічі у понеділок, 16 грудня, у Брюсселі.

  • 11 грудня посли Євросоюзу погодили 15-ий пакет санкцій у відповідь на агресію Росії проти України. Нові обмеження передбачають збільшення кількості осіб та організацій у вже існуючому санкційному списку і спрямовані проти фірм у РФ і третіх країнах, які опосередковано сприяють військовому та технологічному вдосконаленню Росії шляхом обходу експортних обмежень. Також санкції торкнуться тіньового флоту.
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