ЄС хоче запровадити санкції проти російської розвідки, а також посадовців і компаній зі сфери ЗМІ

Так у блоці хочуть боротися з російською пропагандою.

Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти більш ніж десятка осіб і трьох організацій Росії за її операції з поширення дезінформації та іншу гібридну діяльність, передає Bloomberg.

Ці пропозиції звилися після того, як посли ЄС схвалили 15-ий пакет санкцій проти РФ. Відповідно до проєкту заходи торкнуться кількох співробітників російської розвідки, а також державних чиновників і підприємців у сфері медіа.

Запропоновані обмеження є частиною нового режиму санкцій, затвердженого раніше цього року, який націлений на операції з поширення дезінформації та іншу дестабілізуючу діяльність по всьому світу, що спонсорується Росією.

ЄС також пропонує запровадити додаткові санкції щодо Білорусі, зокрема, до приблизно двох десятків осіб, яких звинувачують у порушеннях прав людини або отриманні коштів на роботу на режим Олександра Лукашенка.

Міністри закордонних справ країн ЄС мають намір схвалити пакети заходів на зустрічі у понеділок, 16 грудня, у Брюсселі.