Чехія піднімає пенсійний вік

13 грудня президент Чехії Петр Павел затвердив пенсійну реформу у державі, пишуть Novinky. Реформа передбачає, що Чехія збільшує пенсійний вік на два роки - до 67 років.

Цю реформу уряд проштовхнув попри опір опозиції, прислухавшись до демографів та економістів, згідно зі заявами яких нинішня система в майбутньому не фінансуватиметься.

Крім поступового підвищення пенсійного віку визначили і коло людей, які матимуть право на дострокову пенсію – йдеться про тих, хто працює у найбільш небезпечних професіях. Вони зможуть вийти на заслужений відпочинок на 5 років раніше. Це близько 15 тисяч осіб.

З 2026 року новопризначені пенсії зростуть на сто крон менше, ніж сьогодні. Щорічно підраховуватимуть меншу частину заробітку.

Реформа також запроваджує, наприклад, мінімальну пенсію на рівні 20 відсотків від середньої заробітної плати.

Згідно з реформою, люди, які народилися після 1988 року, мають вийти на пенсію у 67 років.

На думку уряду, пенсійна реформа має забезпечити достатньо грошей для виплат нинішнім 30-, 40-річним і старшим.