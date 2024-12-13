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Чехія піднімає пенсійний вік

Цю реформу уряд проштовхнув попри опір опозиції.

Чехія піднімає пенсійний вік
президент Чехії Петр Павел
Фото: EPA/UPG

13 грудня президент Чехії Петр Павел затвердив пенсійну реформу у державі, пишуть Novinky. Реформа передбачає, що Чехія збільшує пенсійний вік на два роки - до 67 років.

Цю реформу уряд проштовхнув попри опір опозиції, прислухавшись до демографів та економістів, згідно зі заявами яких нинішня система в майбутньому не фінансуватиметься.

Крім поступового підвищення пенсійного віку визначили і коло людей, які матимуть право на дострокову пенсію – йдеться про тих, хто працює у найбільш небезпечних професіях. Вони зможуть вийти на заслужений відпочинок на 5 років раніше. Це близько 15 тисяч осіб.

З 2026 року новопризначені пенсії зростуть на сто крон менше, ніж сьогодні. Щорічно підраховуватимуть меншу частину заробітку. 

Реформа також запроваджує, наприклад, мінімальну пенсію на рівні 20 відсотків від середньої заробітної плати.

Згідно з реформою, люди, які народилися після 1988 року, мають вийти на пенсію у 67 років.

На думку уряду, пенсійна реформа має забезпечити достатньо грошей для виплат нинішнім 30-, 40-річним і старшим.

  • Нещодавно стало відомо, що Китай підвищить пенсійний вік вперше з 1978 року: для чоловіків - із 60 до 63 років, а для жінок - із 50 і 55 років до 55 і 58 років. Ця зміна відбудеться протягом 15 років, починаючи з 1 січня 2025 року.
  • В Уругваї на виборах у жовтні громадяни також гоосували на референдумі щодо пенсійної реформи, яка знизить пенсійний вік на п’ять років до 60 років.
  • В Україні право на призначення пенсії за віком мають чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років. Вік виходу на пенсію визначає набутий особою страховий стаж, повідомив Пенсійний фонд. Так, для отримання пенсії після досягнення у 2023 році 60 років необхідно мати не менше 30 років страхового стажу, після досягнення 63 років –  не менше 20 років, 65 – не менше 15.
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