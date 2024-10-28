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У другому турі президентських виборів в Уругваї можуть зіткнутися два центристські кандитати

Лівоцентрист Яманду Орсі наразі лідирує у першому турі, але не має необхідної для перемоги кількості голосів.

У другому турі президентських виборів в Уругваї можуть зіткнутися два центристські кандитати
Лівоцентрист Яманду Орсі наразі лідирує у першому турі
Фото: EPA/UPG

Офіційні результати президентських виборів в Уругваї в неділю показали, що лівоцентристський кандидат Яманду Орсі, ймовірно, зіткнеться з консерватором Альваро Дельгадо у другому турі у листопаді, повідомляє “Голос Америки”.

Жоден кандидат у першому турі не отримав більшості, необхідної для перемоги.

Згідно з офіційним підрахунком у неділю, з 60% підрахованих голосів Орсі отримав 41,5% підтримки. Дельгадо має 28,69% голосів, тоді як молодий консерватор Андрес Охеда отримав 16,8%. Раніше Охеда пообіцяв підтримати Дельгадо, щоб заблокувати перемогу лівого гравця.

Якщо в неділю жоден з кандидатів у президенти не набере понад 50% голосів, другий тур відбудеться 24 листопада.

Виборчі перегони в Уругваї між двома центристськими кандидатами протидіють латиноамериканській тенденції гострого розколу правих і лівих.

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Вчора 3,4-мільйонна нація, відома своєю стабільністю, також проголосувала за наступного віцепрезидента та членів парламенту.

Окрім того, виборці голосували на двох референдумах – щодо пенсійної реформи, яка знизить пенсійний вік на п’ять років до 60 років, та посилення повноважень поліції для боротьби із наркозлочинністю. Екзит-поли показують, що обидва плебісцити, ймовірно, були відхилені.

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