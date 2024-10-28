У Грузії опозиція заявила, що не визнає результатів виборів
У Грузії опозиція заявила, що не визнає результатів виборів
Єрмак прокоментував ідею переговорів із Росією
Єрмак прокоментував ідею переговорів із Росією
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
Мирослав Шкандрій: «Міф про Росію зазнав краху»
Мирослав Шкандрій: «Міф про Росію зазнав краху»
Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР
Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР
Керівник Офісу Президента розповів, коли в Україні проведуть вибори
Керівник Офісу Президента розповів, коли в Україні проведуть вибори
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць
ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць
ГоловнаСвіт

У Японії коаліція на чолі з керівною ліберальною партією втратила більшість у парламенті

Це є найгіршим результатом політичної сили за останні десять років

У Японії коаліція на чолі з керівною ліберальною партією втратила більшість у парламенті
Сігеру Ісіба
Фото: EPA/UPG

Коаліція на чолі з керівною Ліберально-демократичною партією Японії (ЛДП) втратила більшість у парламенті. Це є найгіршим результатом політичної сили за останні десять років, пише BBC.

ЛДП і її набагато менший партнер у коаліції “Комейто” разом отримали на виборах 215 місць, не досягнувши більшості в 233 місця, необхідної для управління. Новий лідер партії Сігеру Ісіба заявив, що на цьому етапі коаліцію розширяти не планують.

Ісіба, який призначив вибори за кілька днів до того, як склав присягу прем'єр-міністра, пообіцяв залишитися на посаді попри втрату ЛДП парламентської більшості.

“Виборці винесли нам суворий вердикт, і ми повинні смиренно прийняти цей результат”, ‒ сказав Іcіба національному мовнику NHK.

Напередодні виборів японські ЗМІ повідомляли, що якщо ЛДП втратить свою парламентську більшість, Іcіба може залишити посаду. Це б зробила його перебування на посаді прем'єр-міністра Японії найкоротшим в післявоєнний період.

Це перший випадок, коли ЛДП втратила парламентську більшість з 2009 року. З моменту заснування в 1955 році партія майже безперервно керувала країною.

Опозиція не змогла об’єднатися

Тим часом найбільша опозиційна партія, Конституційно-демократична партія (CDP), отримала 148 місць. Проте опозиційним партіям не вдалося об’єднатися або переконати виборців, що вони є надійним варіантом для керівництва країною.

CDP, яка є головною опозиційною партією, мала рейтинг лише 6,6% до розпуску парламенту.

Лідер CDP Йосіхіко Нода заявив, що планує працювати з іншими партіями, щоб “усунути” діючих політиків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies