У Японії коаліція на чолі з керівною ліберальною партією втратила більшість у парламенті

Це є найгіршим результатом політичної сили за останні десять років

Коаліція на чолі з керівною Ліберально-демократичною партією Японії (ЛДП) втратила більшість у парламенті. Це є найгіршим результатом політичної сили за останні десять років, пише BBC.

ЛДП і її набагато менший партнер у коаліції “Комейто” разом отримали на виборах 215 місць, не досягнувши більшості в 233 місця, необхідної для управління. Новий лідер партії Сігеру Ісіба заявив, що на цьому етапі коаліцію розширяти не планують.

Ісіба, який призначив вибори за кілька днів до того, як склав присягу прем'єр-міністра, пообіцяв залишитися на посаді попри втрату ЛДП парламентської більшості.

“Виборці винесли нам суворий вердикт, і ми повинні смиренно прийняти цей результат”, ‒ сказав Іcіба національному мовнику NHK.

Напередодні виборів японські ЗМІ повідомляли, що якщо ЛДП втратить свою парламентську більшість, Іcіба може залишити посаду. Це б зробила його перебування на посаді прем'єр-міністра Японії найкоротшим в післявоєнний період.

Це перший випадок, коли ЛДП втратила парламентську більшість з 2009 року. З моменту заснування в 1955 році партія майже безперервно керувала країною.

Опозиція не змогла об’єднатися

Тим часом найбільша опозиційна партія, Конституційно-демократична партія (CDP), отримала 148 місць. Проте опозиційним партіям не вдалося об’єднатися або переконати виборців, що вони є надійним варіантом для керівництва країною.

CDP, яка є головною опозиційною партією, мала рейтинг лише 6,6% до розпуску парламенту.

Лідер CDP Йосіхіко Нода заявив, що планує працювати з іншими партіями, щоб “усунути” діючих політиків.