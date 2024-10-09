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Новий прем'єр-міністр Японії розпустив парламент

Нові вибори у країні призначені на 27 жовтня. 

Новий прем'єр-міністр Японії розпустив парламент
Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба
Фото: EPA/UPG

Новий прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба формально розпустив Нижню палату парламенту.  Дострокові  вибори у країні відбудуться 27 жовтня попри критику від опозиційної партії.

Про це пише Kyodo News.

Рішення Ішіби щодо розпуску Нижньої палати парламенту Японії стало найшвидшим з часів завершення війни в країні: лише через вісім днів після вступу на посаду глави уряду.

Ісіба схвалив план розпуску вранці. Передвиборча кампанія розпочнеться 15 жовтня.

"Я вирішив розпустити палату, щоб отримати пряме рішення громадськості, тому що дуже важливо, щоб ми продовжували керувати урядом, щоб захистити Японію та її народ", – сказав Ішіба.

Нинішній термін повноважень членів Нижньої палати закінчується в жовтні 2025 року, до цього часу мають відбутися вибори. Згідно з Конституцією Японії, прем’єр-міністри мають право розпускати палату на власний розсуд.

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