Домініканська Республіка почала масову депортацію гаїтян: до 10 тисяч за тиждень

Влада Домініканської Республіки заявила про масову депортацію гаїтян. Упродовж тижня, із 1 по 7 жовтня вже депортовано 7591 гаїтянця та 3323 репатрійовано.

Про це пише АР.

Минулого тижня уряд Домінікани оголосив, що буде депортувати до 10 000 гаїтян на тиждень через "надлишок" іммігрантів. Там кажуть, що криза на Гаїті сильно впливає на Домініканську Республіку, адже мігранти переповнюють школи, клініки та лікарні. Крім цього, відносини між країнами, які ділять один острів, продовжують погіршуватися. Ці депортації є наймасовішими у новітній історії.

Заяви Домінікан спонукали офіційних осіб Гаїті вимагати екстреної зустрічі в Організації американських держав. Предстваники Гаїті називають депортації «стратегією етнічної чистки» та «дискримінаційною кампанією проти гаїтян через їхню національність і колір шкіри».

За даними правозахисних груп, у Домініканській Республіці проживає щонайменше півмільйона гаїтян.

Активісти попереджають, що депортація ставить під загрозу життя тисяч людей ,адже на Гаїті зараз відбуваються масові спалахи насильства.