На Гаїті озброєна банда убила 70 людей. Серед загиблих – діти і жінки

Співробітники Нацполіції протистоять бандитам у столиці Гаїті у Порт-о-Пренс, 8 квітня 2024 року

На Гаїті озброєна банда "Гран Гріф" із автоматами напала на місто По-Сонде та вбила 70 осіб. Серед загиблих є троє немовлят та десятеро жінок.

Про це пише CNN та Reuters.

Напад стався в місті Пон-Сонде в департаменті Артібоніт, важливому сільськогосподарському центрі.

Під час нападу щонайменше 16 людей отримали серйозні поранення. Серез них є двоє членів банди, поранених під час перестрілки з поліцією. Злочинці також підпалили щонайменше 45 будинків і 34 автомобілі.

Через спалах насильства понад 6000 осіб були змушені утікати.

Лідер банди Гран Гріф Лаксон Елан взяв на себе відповідальність за різанину, заявивши, що це була помста мирним жителям, які залишалися пасивними, в той час як правоохоронці убивали його солдатів.