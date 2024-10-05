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На Гаїті озброєна банда убила 70 людей. Серед загиблих – діти і жінки

Через спалах насильства понад 6000 осіб були змушені утікати. 

На Гаїті озброєна банда убила 70 людей. Серед загиблих – діти і жінки
Співробітники Нацполіції протистоять бандитам у столиці Гаїті у Порт-о-Пренс, 8 квітня 2024 року
Фото: EPA/UPG

На Гаїті озброєна банда "Гран Гріф" із автоматами напала на місто По-Сонде та вбила 70 осіб. Серед загиблих є троє немовлят та десятеро жінок. 

Про це пише CNN та Reuters.

Напад стався в місті Пон-Сонде в департаменті Артібоніт, важливому сільськогосподарському центрі. 

Під час нападу щонайменше 16 людей отримали серйозні поранення. Серез них є двоє  членів банди, поранених під час перестрілки з поліцією. Злочинці також підпалили щонайменше 45 будинків і 34 автомобілі.

Через спалах насильства понад 6000 осіб були змушені утікати. 

Лідер банди Гран Гріф Лаксон Елан взяв на себе відповідальність за різанину, заявивши, що це була помста мирним жителям, які залишалися пасивними, в той час як правоохоронці убивали його солдатів.

  • Банда "Гран Гріф" є найбільшою бандою регіону. Минулого місяця її лідер Лаксон Елан потрапив під санкції США через серйозне порушення прав людини, включаючи викрадення, вбивство, побиття та зґвалтування жінок і дітей.
  • Також під санкції США потрапив колишній президент Гаїті через причетність до наркобізнесу.
  • За останні роки бандитське насильство на Гаїті поширилося, а напади стають все більш зухвалими та жорстокими. 
  • За даними ООН, із січня цього року у країні було вбито щонайменше 3661 людину.
  • У червні іноземні сили безпеки прибули на Гаїті в рамках місії Багатонаціональної підтримки безпеки (MSS), щоб забезпечитувати безпеку та відновити правопорядок у карибській країні.
  • Після вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза у 2021 році в країні різко посилилася влада збройних банд. Як повідомляло агентство Associated Press у липні, банди контролюють до 80% території столиці та прилеглих районів. Унаслідок насильства понад півмільйона людей були змушені залишити свої будинки, а 4 мільйони зіткнулися з продовольчими проблемами.
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