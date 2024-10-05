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Байден "не знає", чи хоче Нетаньягу вплинути на результат виборів президента США

Президент США вперше вийшов до преси у брифінг-кімнаті Білого дому.

Байден "не знає", чи хоче Нетаньягу вплинути на результат виборів президента США
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Новий досвід трапився у п'ятницю для президента США Джо Байдена: вперше за майже чотири роки на посаді глава держави провів для журналістів брифінг у Білому домі, де зазвичай з пресою спілкуються його радники та речники. 

Як пише BBC, головною темою спілкування стала ситуація щодо Ізраїлю та ймовірність повномасштабної війни на Близькому Сході. Байден повторив свою тезу про те, що не очікує значної ескалації, але для цього США та союзники "мають добряче попрацювати".

Господаря Овального кабінету попросили прокоментувати чутки про те, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не хоче підписувати мирну угоду з ХАМАСом, щоб вплинути на результати президенстьких виборів у листопаді. Байден визнав, що не знає, чи правда це, але нагадав очільнику ізраїльського уряду, що "жодна адміністрація не зробила для Ізраїлю більше, ніж моя". При цьому демократ назвав свого колегу "Бібі" - прізвиськом, яке активно використовують навіть у пресі.

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