Ілон Маск відвідає мітинг Трампа на місці замаху

Мільярдер підтримає республіканця у місті Батлер, де експрезидент ледь не отримав кулю в голову.

Засновник SpaceX, Tesla та власник соціальної мережі X Ілон Маск заявив, що відвідає передвиборчий мітинг Дональда Трампа у суботу в Батлері - на тому самому місці, де у липні республіканець заледве уникнув смерті. Мільярдер перепостив допис кандидата у президенти США, в якому той назвав прийдешній виступ історичним.

Як зазначає The Guardian, захід у Пенсильванії обіцяє стати справді знаковою подією: Секретна служба США, відповідальна за організацію безпеки, очікує, що політик збере натовп не менш ніж із 60 тисяч людей. Оцінки у штабі Трампа ще більш амбітні - до 100 тисяч відвідувачів. Попри протести охоронців, мітинг відбудеться просто неба. Найімовірніше, Трампа захищатиме куленепробивне скло.

Окрім Маска, на мітингу буде присутня родина Корі Комператоре - пожежника, який загинув від кулі вбивці, що стріляв у експрезидента. 20-річного Томаса Крукса, мотив якого слідству так і не вдалося з'ясувати, ліквідували снайпери одразу після невдалого замаху на Трампа.