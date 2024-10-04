Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ворог мого ворога
Ворог мого ворога
Росіяни атакували Харків і область КАБами, 13 поранених (оновлено)
Росіяни атакували Харків і область КАБами, 13 поранених (оновлено)
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Українські захисники ліквідували 1150 окупантів та 37 ворожих артсистем
​Українські захисники ліквідували 1150 окупантів та 37 ворожих артсистем
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Вибори у 2025-му? У владі обговорюють можливі сценарії
Вибори у 2025-му? У владі обговорюють можливі сценарії
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Камала Гарріс та її радники занепокоєні помилками у заявах Тіма Волза

Кандидат у віцепрезиденти надто часто говорив те, що не відповідало дійсності.

ЗМІ: Камала Гарріс та її радники занепокоєні помилками у заявах Тіма Волза
Тім Волз
Фото: EPA/UPG

Видання Politico з посиланням на власні джерела стверджує, що виборчий штаб демократки Камали Гарріс після дебатів кандидатів у віцепрезиденти США почав непокоїтися критичною кількістю неправдивих заяв з вуст Тіма Волза.

Під час етеру трапився інцидент, коли Волз був змушений визнати свою обмовку щодо факту з біографії. Раніше він стверджував, що перебував у Гонконгу під час заворушень 1989 року. Проте з'ясувалося, що Волз їздив в Азію не конкретно в момент важливих для країни подій, а просто "того літа". Політик визнав, що наплутав дати. 

Для демократа це вже далеко не перший випадок сумнівної заяви, яку швидко спростовують факт-чекери. Він також говорив про те, що звільнився з армії у званні старшого сержанта - хоча насправді так і не пройшов відповідні курси. Заявляв про те, що не хоче, щоб американці носили "таку ж зброю, як я на війні" - хоча під час служби не перебував у зоні активних бойових дій. Стверджував, що республіканці намагаються заборонити способи боротьби із безпліддям, які подарували йому батьківство - хоча він з дружиною не застосовували метод екстракорпорального запліднення. 

В оточенні Гарріс вважають, що така кількість помилок, хай і ненавмисних, шкодить шансам чинної віцепрезидентки на обрання главою держави. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies