До Литви не пропустили транзитний російський поїзд із Z-символікою

Начальнику поїзда та його підлеглим довелося стирати написи, після чого він продовжив маршрут.

У Литві 2 жовтня на контрольно-пропускний пункт на залізничній станції Кяна прибув транзитний пасажирський поїзд Москва – Калінінград, на якому була намальована заборонена в європейській країні символіка.

Про це повідомила Служба охорони державного кордону Литви (VSAT).

На одному з вагонів прикордонники помітили символи російського вторгнення до України, літеру Z та напис ZOV. На іншому вагоні був напис російською мовою: "Вільнюс – місто Росії". Персонал поїзда не зміг пояснити прикордонникам, звідки взялися ці написи.

Начальнику поїзда та його підлеглим довелося стирати написи, в іншому разі литовські прикордонники відмовлялися пропускати вагони через кордон. Лише після очищення вагонів прикордонники дозволили продовжити маршрут.

У Литві з весни 2022 року заборонене використання так званої "георгіївської" стрічки та букв Z і V, які стали символами війни Росії проти України.