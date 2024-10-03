У Швеція вважають Іран відповідальним за напади на посольства Ізраїлю в Копенгагені і Стокгольмі

Доказів немає, але вибір цілі та способи злочину на це натякають.

За вибухами і стріляниною біля посольств Ізраїлю в Швеції та Данії може стояти Іран, повідомило шведське розвідувальне агентство Sapo. Керівник операцій цього агентства, Фредерік Холлстром, сказав, що поки що це припущення, пише Times.

Частково висновок про причетність Ірану залежав від вибору цілей та способу злочину. Однак достеменно винуватці невідомі.

Учора вдень біля ізраїльського посольства в Копенгагені підірвали дві гранати. До цього, увечері вівторка, у Швеції чоловік відкрив вогонь по посольству Ізраїлю.

Шведська національна телерадіокомпанія SVT повідомила, що поліція припускає зв'язок злочинців із потужною бандою, афілійованою з Іраном. Також є версія, що розпорядження про злочини надав Тегеран.