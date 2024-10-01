В Україні погіршилася якість повітря через пил із Росії
В Україні погіршилася якість повітря через пил із Росії
Бригада “Кара-Даг” знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів
Бригада “Кара-Даг” знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів
Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США звільнити посла Маркарову
Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США звільнити посла Маркарову
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Епіцентр відкрив свій перший ТРЦ в Чабанах
Новини компанійЕпіцентр відкрив свій перший ТРЦ в Чабанах
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
Велика рукавичка: як живе Охматдит через майже три місяці після атаки й коли почнуть відбудову
Велика рукавичка: як живе Охматдит через майже три місяці після атаки й коли почнуть відбудову
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
ГоловнаСвіт

Ізраїль розпочав наземну операцію "Північні стріли" проти Лівану

ЦАХАЛ називає свої дії "обмеженими локалізованими рейдами".

Ізраїль розпочав наземну операцію "Північні стріли" проти Лівану
Фото: EPA/UPG

Збройні сили Ізраїлю розпочали наземну кампанію у Лівані. Операцію назвали "Північні стріли", про її початок ЦАХАЛ офіційно повідомив у своїх соціальних мережах.

Як пише Reuters, свої дії війська називають "обмеженими локалізованими та цілеспрямованими рейдами проти "Хезболли" у прикордонних районах південного Лівану". Цілі, які підлягають знищенню, "становили безпосередню загрозу для поселень на півночі Ізраїлю".

Операція відбувається за підтримки повітряних сил та артилерії, які "завдають точних ударів по військових об'єктах". Армія діє "відповідно до рішень та в межах повноважень, наданих політичною владою".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies