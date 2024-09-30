Ердоган вважає, що ООН повинна рекомендувати застосування сили, якщо Ізраїль не зупиниться

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що Генеральна Асамблея ООН повинна рекомендувати застосування сили, якщо Радбез ООН не зможе зупинити атаки Ізраїлю в Газі і Лівані.

Про це повідомляє Reuters.

“Генеральна Асамблея ООН повинна швидко реалізувати повноваження рекомендувати застосування сили, як це було з резолюцією “Єдність заради миру” 1950 року, якщо Рада Безпеки не зможе продемонструвати необхідну волю”, - сказав Ердоган після засідання уряду.

У цій резолюції йдеться, що Генеральна Асамблея ООН може втрутитися, якщо розбіжності між п’ятьма постійними державами з правом вето в Радбезі призведуть до того, що вони не зможуть підтримувати міжнародний мир.

Також президент Туреччини сказав, що йому сумно бачити, як мусульманські країни не займають більш активної позиції проти Ізраїлю. Ердоган закликав їх вжити економічних, дипломатичних і політичних заходів проти Ізраїлю, щоб змусити його погодитися на припинення вогню.

“Для миру всіх у нашому регіоні, від мусульман до євреїв і християн, ми закликаємо міжнародне співтовариство та мусульманський світ до мобілізації”, - зазначив Ердоган.