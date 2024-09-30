WP: Ізраїль повідомив США про підготовку до наземної операції в Лівані

Ізраїль планує обмежену наземну операцію в Лівані, яка спрямована на ліквідацію інфраструктури бойовиків "Хезболли" вздовж кордону.
Про це пише The Washington Post з посиланням власні джерела серед високопосадовців у США та Ізраїлі.
За даними джерел, операція може розпочатися найближчим часом.
Запланована кампанія Ізраїлю буде зосереджена на очищенні бойової інфраструктури бойовиків "Хезболли" вздовж кордону, щоб усунути загрозу для ізраїльських прикордонних громад.
Ізраїльський чиновник, на умовах анонімності, зазначив, що у понеділок ізраїльські війська вже провели обмежені рейди на території Лівану.
- “Хезболла” та Ізраїль ведуть перестрілку через кордон з початку війни у Смузі Гази, яка була спровокована нападом бойовиків ХАМАСу на південь Ізраїлю 7 жовтня. Протягом цього часу єменські хусити здійснювали спорадичні напади на Ізраїль і перешкоджали судноплавству в Червоному морі.
- У суботу ліванське угруповання "Хезболла" підтвердило, що її лідера Хасана Насраллу вбито. Про його ліквідацію у Бейруті раніше заявляв Ізраїль.
- У ЦАХАЛі повідомили, що крім Насралли вдалося ліквідувати ще понад 20 терористів-керівників, зокрема командувача Південного фронту "Хезболли" Алі Каракі та начальника особистої охорони Насралли Ібрагіма Хусейна Джазіні.
- 30 вересня ХАМАС заявив про ліквідацію його лідера у Лівані під час авіаудару по південній частині країни.