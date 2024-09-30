WP: Ізраїль повідомив США про підготовку до наземної операції в Лівані

Ізраїль планує обмежену наземну операцію в Лівані, яка спрямована на ліквідацію інфраструктури бойовиків "Хезболли" вздовж кордону.

Про це пише The Washington Post з посиланням власні джерела серед високопосадовців у США та Ізраїлі.

За даними джерел, операція може розпочатися найближчим часом.

Запланована кампанія Ізраїлю буде зосереджена на очищенні бойової інфраструктури бойовиків "Хезболли" вздовж кордону, щоб усунути загрозу для ізраїльських прикордонних громад.

Ізраїльський чиновник, на умовах анонімності, зазначив, що у понеділок ізраїльські війська вже провели обмежені рейди на території Лівану.