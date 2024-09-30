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Південна Корея цього тижня вперше продемонструє нову балістичну ракету "Hyunmoo-5"

Ракету покажуть під час святкування річниці заснування Збройних сил країни. 

Південна Корея цього тижня вперше продемонструє нову балістичну ракету "Hyunmoo-5"
Демонстрація Hyunmoo-3 до річниці Дня збройних сил Південної Кореї
Фото: EPA/UPG

Цього тижня Південна Корея продемонструє нову балістичну ракету "Hyunmoo-5" та інші ключові системи озброєння під час урочистостей із нагоди 76-тої річниці заснування збройних сил.

Такі заяви зброби офіційні джерела країни, попереджаючи проти провокацій Північної Кореї, пише Yonhap. 

Ракети "Hyunmoo-5", які можуть нести боєголовки вагою 8-9 тонн, покажуть під час церемонії на авіабазі Сеула в Сонгнамі, а також під час військового параду в центрі Сеула у вівторок. Також військові також продемонструють американський бомбардувальник B-1B, чотиримоторний надзвуковий стратегічний літак, який може досягти Корейського півострова протягом двох годин від бази Гуам.

Минулого року країна продемонструвала "Hyunmoo-4". За словами військових чиновників, ракета наступного покоління, "Hyunmoo-5", є "більш руйнівною", ніж її попередниця.

Південна Корея розробляє серію як балістичних, так і крилатих ракет "Hyunmoo", які є  центральними  елементами Корейського масового покарання та відплати (KMPR), оперативного плану виведення північнокорейського керівництва з ладу в разі великого конфлікту.

Ракета класу "земля-земля" "Hyunmoo" вважається одним із ключових активів у структурі стримування Сеула проти ядерної та ракетної загроз Півночі.

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