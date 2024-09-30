Ізраїль атакував єменський порт та цілі в Лівані, загалом заявляють про понад 100 жертв

Четверо людей загинули внаслідок ізраїльських ударів по єменському портовому місту Ходейда, пише DW з посиланням на міністерство охорони здоров'я країни, яким керують хусити.
29 людей отримали поранення, повідомили в відомстві.
Інформаційне агентство Reuters пише, що вибух спричинив перебої з електроенергією в більшості районів Ходейди.
Ізраїльська армія заявила, що завдала ударів по електростанціях і порту, який використовували хусити на заході Ємену.
Associated Press з посиланням на представника хуситів зазначає, що угруповання вжило запобіжних заходів перед ударами та спустошило нафтові сховища в портах.
Також тривають атаки Ізраїлю по Лівану. Міністерство охорони здоров'я країни повідомило, що ізраїльські удари в неділю вбили щонайменше 105 людей.
Вчора Єрусалим пообіцяв продовжувати атаки. “Нам потрібно продовжувати завдавати серйозних ударів по “Хезболлі””, – заявив начальник Генштабу Ізраїлю Герці Га-Леві.
“Ізраїльські безпілотники кружляли над Бейрутом протягом ночі та протягом більшої частини неділі, а гучні вибухи нових авіаударів лунають навколо столиці Лівану”, ‒ зазначає Reuters.
- “Хезболла” та Ізраїль ведуть перестрілку через кордон з початку війни у Смузі Гази, яка була спровокована нападом бойовиків ХАМАСу на південь Ізраїлю 7 жовтня. Протягом цього часу єменські хусити здійснювали спорадичні напади на Ізраїль і перешкоджали судноплавству в Червоному морі.
- У суботу ліванське угруповання "Хезболла" підтвердило, що її лідера Хасана Насраллу вбито. Про його ліквідацію у Бейруті раніше заявляв Ізраїль.
- У ЦАХАЛі повідомили, що крім Насралли вдалося ліквідувати ще понад 20 терористів-керівників, зокрема командувача Південного фронту "Хезболли" Алі Каракі та начальника особистої охорони Насралли Ібрагіма Хусейна Джазіні.