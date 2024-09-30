Ізраїль атакував єменський порт та цілі в Лівані, загалом заявляють про понад 100 жертв

Ізраїльська армія повідомила, що завдала ударів по електростанціях і порту, який використовували хусити на заході Ємену.

Ізраїль завдав ударів по електростанції в Ходейді. Ємен, 30 жовтня 2024 року

Четверо людей загинули внаслідок ізраїльських ударів по єменському портовому місту Ходейда, пише DW з посиланням на міністерство охорони здоров'я країни, яким керують хусити.

29 людей отримали поранення, повідомили в відомстві.

Інформаційне агентство Reuters пише, що вибух спричинив перебої з електроенергією в більшості районів Ходейди.

Ізраїльська армія заявила, що завдала ударів по електростанціях і порту, який використовували хусити на заході Ємену.

Associated Press з посиланням на представника хуситів зазначає, що угруповання вжило запобіжних заходів перед ударами та спустошило нафтові сховища в портах.

Також тривають атаки Ізраїлю по Лівану. Міністерство охорони здоров'я країни повідомило, що ізраїльські удари в неділю вбили щонайменше 105 людей.

Вчора Єрусалим пообіцяв продовжувати атаки. “Нам потрібно продовжувати завдавати серйозних ударів по “Хезболлі””, – заявив начальник Генштабу Ізраїлю Герці Га-Леві.

“Ізраїльські безпілотники кружляли над Бейрутом протягом ночі та протягом більшої частини неділі, а гучні вибухи нових авіаударів лунають навколо столиці Лівану”, ‒ зазначає Reuters.