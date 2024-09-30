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У США кількість загиблих унаслідок урагану "Хелен" перевищила 100 осіб

Понад 2 мільйони користувачів залишилися без електроенергії.

У США кількість загиблих унаслідок урагану "Хелен" перевищила 100 осіб
Наслідки урагану "Хелен" у Штатах
Фото: EPA/UPG

У США унаслідок урагану "Хелен" вже загинули 116 людей, а тисячі осіб зникли безвісті. 

Про це пише CBS News та ВВС

Повені, спричинені негодою, пошкодили дороги, призвели до відключень електроенергії та припинення роботи мобільного зв’язку.  Понад 2 мільйони людей залишилися без світла.

Шторм обрушився на на Флориду  в четвер увечері. Тоді йому присвоїли четверну категорію небезпечності. 

У Північній Кароліні загинули 46 осіб віком від 4 до 75 років. У Джорджії – щонайменше 25 людей, серед них і рятувальник.  

У Південній Кароліні від шторму загинули 27 людей, у тому числі двоє пожежників.

У Флориді загинули 13 осіб.

Наслідки урагану &quot;Хелен&quot; у Штатах
Фото: EPA/UPG
Наслідки урагану "Хелен" у Штатах
Президент Байден оголосив надзвичайний стан у Флориді, Джорджії, Алабамі, Північній Кароліні, Південній Кароліні та Теннессі, там вивільняють федеральні ресурси, які будуть спрямовані на відновлення та допомогу.

Вартість збитків поки що складно підрахувати. але за різними оцінками вони сягнуть від 95 до 110 мільярдів доларів.

Хоча ураган значно ослаб, синоптики попереджають, що сильні вітри, повені та загроза торнадо можуть продовжуватися.

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