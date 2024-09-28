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Зеленський: ми отримали повну підтримку стратегії наближення миру. Миру завдяки силі. Жовтень – час рішень

Глава держави зазначив, що лише силою можна примусити Росію поважати правила і дотримуватись базових документів світу.

Зеленський: ми отримали повну підтримку стратегії наближення миру. Миру завдяки силі. Жовтень – час рішень
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 28 вересня розповів про результати поїздки до США, де він представив союзникам План перемоги у війні проти РФ. 

“Повертаємось додому зі Сполучених Штатів. Багато завдань за цей візит реалізували. Дякую президенту Байдену за найбільший за весь час пакет підтримки – майже 8 мільярдів доларів. Це зброя для фронту, і ППО для наших міст, і розширення тренувальної місії F-16. Я представив План перемоги, і ми домовились, що вже незабаром у Німеччині у форматі «Рамштайну» обговоримо наші кроки разом із союзниками. Жовтень – час рішень”, – сказав президент.

Він зазначив, що зараз маємо важливе продовження комплексу безпекових угод – тепер декларація G7+ щодо відбудови. Чіткий сигнал, що разом із союзниками відновимо нормальне життя після війни. Більш ніж 30 країн вже з Україною у цьому. Будуть і двосторонні домовленості – будемо збільшувати кількість країн. Зеленський подякував Сполученим Штатам і президенту Байдену за це лідерство.

За словами президента, План перемоги отримав повну підтримку у Конгресі.

“Як і було важливо для України, провели зустрічі з обома кандидатами у президенти США. Зустріч з Камалою Гарріс – всі важливі акценти прозвучали, майже годинна розмова. Зустріч з Дональдом Трампом – це друга наша зустріч з дев’ятнадцятого року, і саме зараз, коли так важливо. Дякую за увагу до деталей нашого Плану перемоги”, – сказав Зеленський.

Також глава держави зазначив, що лише силою можна примусити Росію поважати правила і дотримуватись базових документів світу. 

“Життя базується на принципах і законі тоді, коли не можна його зруйнувати насильством. Саме тому так потрібна єдність. Єдність союзників, єдність світу, щоб зупинити Росію, цю війну і гарантувати справжній чесний мир. Мир, якого Україна хоче більше, ніж будь-хто у світі, і який обовʼязково буде”, – підсумував Зеленський.

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